Pretoria (dpa) - Der Leichnam des südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela ist in Pretoria öffentlich aufgebahrt worden. Zunächst durften nur Familienangehörige und ausländische Staatsgäste zum Sarg, ab Mittag sollten dann auch die Bürger Zugang bekommen.

Mandelas Leichnam ist mit einem weißen Tuch verhüllt, nur sein Kopf unter einer gläsernen Abdeckung des Sarges sichtbar. Schon am frühen Morgen hatten Militärfahrzeuge den Sarg des ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas vom Militärkrankenhaus der Hauptstadt zum Amphitheater vor dem Regierungsgebäudekomplex "Union Buildings" gebracht. Am Straßenrand warteten zahlreiche Menschen, es war allerdings nicht voll. Die Strecke war von Soldaten abgesperrt. Über dem Wagen mit dem in die südafrikanische Flagge gehüllten Sarg kreisten Hubschrauber. Die Kolonne fuhr allerdings so schnell, dass Zuschauer nur einen kurzen Blick auf den Sarg werfen konnten. Als der Leichnam Mandelas am Regierungsgebäude ankam, wurde die Nationalhymne gespielt. Polizisten und Soldaten salutierten.

Der Sarg soll noch bis Freitag täglich vom Krankenhaus ins Regierungsgebäude und wieder zurück gebracht werden. Dann wird der Leichnam Mandelas ins Dorf Qunu überführt, wo er am Sonntag beigesetzt werden soll. 9000 Trauergäste werden erwartet. Der Friedensnobelpreisträger war am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren gestorben.