Lissabon (AFP) An seinem 105. Geburtstag ist der portugiesische Regisseur Manoel de Oliveira weiter voller Tatendrang. Ihr Vater bereite gerade sein nächstes Werk, einen Kurzfilm, vor, sagte Oliveiras Tochter Adelaide Trêpa anlässlich des Geburtstags ihres Vaters am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Er will an die Arbeit gehen, sobald er die Finanzierung für sein nächstes Projekt zusammen hat."

