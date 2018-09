Pretoria (AFP) Die Angehörigen von Nelson Mandela haben sich für die riesige Anteilnahme nach dem Tod der südafrikanischen Anti-Apartheids-Ikone bedankt. "Wir sind besonders berührt davon, dass tausende Menschen dem nasskalten Wetter getrotzt haben, um Nelson Mandela zu ehren und an unserer Seite zu stehen", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme der Familie. Der Mandela-Clan äußerte sich auch überzeugt, dass die "gesamte Nation" dem Verstorbenen bis zu dessen Beisetzung am Sonntag "mit höchster Würde und Disziplin" die letzte Ehre erweisen werde.

