Pretoria (AFP) Die Familie des verstorbenen südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela hat am Mittwoch an seinem offenen Sarg von ihm Abschied genommen. Nach einem Trauerzug durch die Hauptstadt Pretoria wurde der frühere Präsident am Regierungssitz in den Union Buildings aufgebahrt. Dort soll ab Mittag auch die Öffentlichkeit Mandela die letzte Ehre erweisen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.