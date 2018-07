Pretoria (AFP) Der Sarg mit dem Leichnam des südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela ist am Mittwoch durch die Hauptstadt Pretoria geleitet worden, um am Regierungssitz in den Union Buildings aufgebahrt zu werden. Entlang der Route nahmen zahlreiche Menschen von dem früheren Präsidenten des Landes Abschied. Das Militär stand mit einem Großaufgebot Spalier, viele Menschen schwenkten südafrikanische Flaggen. Vor den Union Buildings, wo der Sarg ab dem Mittag zugänglich sein soll, bildete sich eine Schlange aus hunderten Menschen.

