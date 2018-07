Kiew (AFP) Unter dem Druck der Demonstranten in Kiew haben sich die Polizeieinheiten am Mittwochvormittag vom Unabhängigkeitsplatz zurückgezogen. Umringt von zahlreichen Protestierenden entfernten sich die Beamten der Anti-Aufruhr-Einheit Berkut in ihren Polizeiwagen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Kurz zuvor hatten sich bereits die Einheiten aus der Umgebung des nahegelegenen besetzten Rathauses zurückgezogen.

