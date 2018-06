New York (AFP) Die New Yorker Polizei hat einen interaktiven Stadtplan mit aktuellen Daten zu Verbrechensfällen veröffentlicht. Die Internetkarte versorgt die Bürger mit Informationen über die Zahl und die Art der Straftaten in ihrem Viertel und ihrer Straße. Für die Zeit zwischen Januar 2012 und Oktober 2013 können die Bewohner erfahren, wie viele Morde, Vergewaltigungen, Raubüberfälle, Diebstähle und Einbrüche pro Monat oder Jahr je tausend Einwohner begangen wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.