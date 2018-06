Addis Abeba (AFP) Seit Beginn der Rückführung illegaler Arbeitsmigranten aus Saudi-Arabien hat Äthiopien bereits 120.000 Menschen in die Heimat gebracht. "Wir brauchen wirklich Hilfe. Es ist wirklich eine große Herausforderung, 120.000 Menschen in weniger als einem Monat zurückzuführen", sagte Sharon Dimanche von der Internationalen Organisation für Migration (IOM), die die äthiopische Regierung bei der Aktion unterstützt. Bislang kehrten bereits vier Mal so viele Menschen aus dem ölreichen Königreich zurück, wie zunächst erwartet.

