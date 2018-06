Annecy (dpa) - 70 Tage vor dem Olympia-Rennen in Sotschi hat die deutsche Biathlon-Staffel der Damen beim Weltcup in Annecy einen überlegenen Sieg geschafft.

Franziska Preuß, Andrea Henkel, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier gewannen über die 4x6 Kilometer in 1:06:27,8 Stunden mit einem Vorsprung von 23,3 Sekunden vor der Ukraine. Dritter wurde Norwegen. Die deutschen Skijägerinnen zeigten sowohl in der Loipe als auch am Schießstand eine starke Leistung.