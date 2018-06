Kleinmachnow (dpa) - Nach dem Feuer in einer Villa von Rapper Bushido in Kleinmachnow bei Berlin haben die Ermittler im Gebäude Brandbeschleuniger gefunden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam. Einen konkreten Tatverdacht gebe es aber noch nicht. Die Behörde wollte sich nicht näher zum weiteren Vorgehen äußern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Ein Feuer hatte in der Nacht zum Mittwoch das noch unbewohnte Haus des Rappers beschädigt - die Polizei geht bislang von Brandstiftung aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.