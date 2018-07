München (AFP) Die Erben des Medienunternehmers Leo Kirch dürfen im Streit mit dem früheren Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, die in der Deutschen Bank beschlagnahmten Dokumente womöglich verwenden. Einen Antrag Ackermanns, der die Aktennutzung verhindern sollte, nahm das Bundesverfassungsgericht nicht an, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Eine Begründung zu dem Nichtannahmebeschluss gebe es nicht.

