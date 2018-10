Passau (AFP) Die Zahl bewilligter Bauanträge könnte 2013 so hoch ausfallen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr sei mit 270.000 Baugenehmigungen zu rechnen, berichtete die "Passauer Neue Presse" am Donnerstag unter Berufung auf das Bundesbauministerium. Dass vor allem in den Ballungsräumen mehr genehmigt und gebaut werde, entlaste den dort teils angespannten Wohnungsmarkt, sagte der amtierende Bundesbauminister Peter Ramsauer (CSU) der Zeitung. "Die genehmigten Wohnungen von heute sind die fertigen Wohnungen von morgen", sagte er.

