Los Angeles (AFP) Der deutsche Schauspieler Daniel Brühl kann sich für seine Rolle als Rennfahrer Niki Lauda in "Rush" Hoffnungen auf einen Golden Globe machen. Brühl wurde in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für einen der begehrten Filmpreise nominiert, wie der Verein der Auslandspresse in Hollywood am Donnerstag mitteilte. Der Film von Regisseur Ron Howard hat außerdem Chancen auf die Auszeichnung als bestes Filmdrama. "Rush" dreht sich um den Konkurrenzkampf, den sich der Österreicher Lauda und der britische Rennfahrer James Hunt in den 70er Jahren in der Formel Eins lieferten.

