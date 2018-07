Luxemburg (AFP) Die umstrittene EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verstößt womöglich gegen die Grundrechte der Bürger auf Privatheit. Diese Auffassung vertrat der Generalanwalt Pedro Cruz Villalón in seinen Schlussanträgen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. Der EuGH folgt zumeist den Anträgen seiner Generalanwälte. Das Urteil wird im kommenden Frühjahr erwartet.

