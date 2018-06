Berlin (AFP) Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok (CDU), sieht nur geringe Chancen zur raschen Beilegung der Krise in der Ukraine. "Ich bin da sehr pessimistisch geworden", sagte Brok am Donnerstag im "Morgenmagazin" des ZDF. Grund dafür sei vor allem das Verhalten von Präsident Viktor Janukowitsch, gegen den sich der Zorn der Demonstranten richtet. Dessen Verlässlichkeit als Verhandlungspartner in Europafragen sei "nicht sehr groß", sagte Brok. "Man weiß nie, was er zwei Stunden nach einer Zusage macht."

