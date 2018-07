Nach Einschätzung von Foodwatch versagt die Lebensmittelüberwachung trotz Ankündigungen schärferer Kontrollen nach mehreren Skandalen weitgehend. Jeder vierte Betrieb in Deutschland halte sich nicht an die Gesetze und werde bei Kontrollen beanstandet, sagte der Vizechef der Verbraucherschutzorganisation, Matthias Wolfschmidt. Die Probleme bestünden seit Jahren und Verbesserungen seien nicht in Sicht, sagte Wolfschmidt bei der Vorstellung des Reports "Von Maden und Mäusen" in Berlin.

Auch die Regelungen zu Verbraucherinformationen, die für mehr Transparenz sorgen sollten, seien "voll umfänglich und komplett gescheitert", sagte Anne Markwardt von Foodwatch. So hätten Behörden in Tests der Organisation nur in sieben von 54 Fällen vollständige und kostenfreie Informationen zur Lebensmittelüberwachung herausgegeben. In den anderen Fällen seien zum Teil erhebliche Summen für die Erteilung der Informationen verlangt worden. "Die Politik schützt die Schmuddelbetriebe in Deutschland besser als die Verbraucher", kritisierte Foodwatch-Vizechef Matthias Wolfschmidt.