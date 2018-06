Paris (AFP) Der chinesische Autobauer Dongfeng könnte beim angeschlagenen französischen Autokonzern PSA Peugeot Citroën als Aktionär einsteigen: Gespräche über eine solche Allianz gab PSA am Donnerstag in Paris offiziell bekannt, nachdem bereits seit Monaten über einen solchen Schritt spekuliert worden war. PSA hob jedoch hervor: "Die Gespräche befinden sich in einem vorbereitenden Stadium und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sie zum Abschluss führen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.