Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich besorgt über das erwartete EU-Beihilfeverfahren wegen Befreiungen von der Ökostrom-Umlage für energieintensive Unternehmen in Deutschland gezeigt. Ein solches Verfahren könnte "dramatische Auswirkungen haben", sagte die Kanzlerin am Donnerstag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Merkel machte deutlich, dass sie die baldige Einleitung eines Verfahrens erwartet: "Da kommt ein sehr ernstes Thema auf uns zu."

