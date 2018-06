Hamburg (AFP) Die Outdoor-Branche wirbt mit der Idylle unberührter Natur - aber in ihrer Kleidung finden sich nach wie vor bedenkliche und teils gesundheitsschädliche Stoffe. Viele wetterfeste Jacken von Marken wie The North Face, Patagonia, Adidas oder Salewa dünsten Chemikalien aus, wie eine am Donnerstag vorgestellte Greenpeace-Studie ergab. Zwei unabhängige Labore nahmen 17 Outdoor-Artikel unter die Lupe. Und "in allen Proben wurden per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) nachgewiesen", erklärte Greenpeace in Hamburg.

