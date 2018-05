In Kiew haben die pro-westlichen Gegner von Präsident Viktor Janukowitsch ihre Barrikaden weiter verstärkt, um einem möglichen Räumungsversuch von ukrainischen Spezialeinheiten der Polizei vorzubeugen. Zur Unterstützung der Regierungsgegner auf dem Unabhängigkeitsplatz, seien weitere Demonstranten aus dem ganzen Land in Bussen und Autos eingetroffen, schreiben lokale Medien.

In der Nacht hatten erneut Hunderte Menschen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auf dem Platz verbracht. Mit noch größeren Protesten gegen Janukowitsch rechnet Oppositionspolitiker und Boxweltmeister Vitali Klitschko. "Ich erwarte in den nächsten Tagen Millionen Menschen auf der Straße, mehr als je zuvor", schrieb Klitschko in einem Beitrag für die Bild-Zeitung. In dem Gastbeitrag schildert Klitschko das gewaltsame Vorgehen der Streitkräfte in der Nacht gegen die Protestler. "Die Sicherheitskräfte schlugen Zelte kaputt, trieben Demonstranten mit Schlagstöcken auseinander, zerstörten unsere friedlichen Proteste", schrieb er.



Wegen des Einsatzes von Gewalt gegen Demonstranten erwägen die USA Sanktionen gegen die Regierung in Kiew. Es würden alle politischen Möglichkeiten geprüft, eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums.



Die Demonstranten fordern Janukowitschs Rücktritt und einen pro-europäischen Kurs des Landes.