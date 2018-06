Brüssel (AFP) Die Europäische Union will der Ukraine bei der Umsetzung des umstrittenen Assoziierungsabkommens behilflich sein, sofern Kiew seinen "klaren Willen" zur Unterzeichnung signalisiert. In diesem Fall könne in Brüssel "ein Fahrplan" zur Umsetzung des Vertrags vorbereitet werden, sagte EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle am Donnerstag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Vizeregierungschef Sergej Arbusow. Zugleich trat Füle in Brüssel Darstellungen entgegen, wonach das Assoziierungsabkommen negative Folgen für die ukrainische Volkswirtschaft haben könnte.

