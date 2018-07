Luxemburg/Brüssel (dpa) - Seit Jahren streitet die EU um die Vorratsdatenspeicherung. Nun stellt ein einflussreicher Gutachter am EU-Gerichtshof diese Praxis in Frage: Die Richtlinie verstoße gegen den Schutz der Privatsphäre. Das Urteil kommt erst in einigen Monaten. In den meisten Fällen folgt der Gerichtshof dem Gutachter.

