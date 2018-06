Ljubljana (AFP) Das wegen seines maroden Bankensektors in Schwierigkeiten geratene Slowenien kann aufatmen: Das kleine Adrialand muss keine Hilfe aus dem Euro-Rettungsfonds beantragen, um seinen Bankensektor zu rekapitalisieren. Die Banken des Landes brauchen rund 4,77 Milliarden Euro frisches Kapital, wie Zentralbankchef Bostjan Jazbec am Donnerstag mitteilte. Die Regierung in Ljubljana hatte bereits im Vorfeld der Stresstest-Ergebnisse angekündigt, 4,7 Milliarden Euro dafür zurückgelegt zu haben.

