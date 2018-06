Kiew (dpa) - Das Vorgehen der ukrainischen Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten in Kiew wird international kritisiert. Die USA prüfen nun Strafmaßnahmen. Die Opposition in dem Land sieht sich im Aufwind. Die prowestlichen Demonstranten verstärkten indessen ihre Barrikaden auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.