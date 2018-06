Luxemburg (dpa) - Homosexuelle Lebenspartner haben einem EU-Urteil zufolge Anspruch auf die gleichen Vergünstigungen wie Verheiratete. Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in einem französischen Fall. Die Bank Crédit agricole mutuel hatte einem schwulen Angestellten mit Lebenspartner Sonderurlaubstage und eine Gehaltsprämie für Ehepaare verweigert. Dies sei eine Diskriminierung, stellten die Richter fest. Eine Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern war zum Zeitpunkt der Klage in Frankreich nicht erlaubt.

