Paris (AFP) Das US-französische Unternehmen Alcatel-Lucent hat zwei wichtige Aufträge in China an Land gezogen: Der chinesische Telekommunikationskonzern China Telecom wählte das Unternehmen aus, um einer der drei Hauptlieferanten für seine Pilotinfrastruktur für besonders schnelles mobiles Internet zu werden, wie Alcatel-Lucent am Donnerstag in Paris mitteilte. China Telecom habe heute schon mehr als 181 Millionen Abonnenten für das mobile Internet.

