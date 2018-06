Paris (AFP) Ein Streik bei der französischen Staatsbahn SNCF hat am Donnerstag landesweit zu Behinderungen im Zugverkehr geführt. Bei Regionalzügen und Intercitys fiel nach Angaben der SNCF rund jeder zweite Zug aus, bei den Schnellzügen TGV knapp jeder Dritte. Pendler in Paris fuhren in überfüllten Vorstadtzügen, weil auch hier zahlreiche Verbindungen gestrichen wurden. Bei den internationalen Verbindungen Eurostar und Thalys wurden dagegen keine Zugausfälle erwartet.

