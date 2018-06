Paris (AFP) Die britische Fotografin Kate Barry, Tochter der Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin, ist tot. Die 46-Jährige starb nach Angaben aus ihrem Umfeld am Mittwoch beim Sturz aus einem Fenster ihres Pariser Apartments. Nach ersten Ermittlungen stürzte sie sich in den Tod. In ihrer Wohnung wurden Antidepressiva gefunden.

