München (SID) - Der Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League hat sich für die vier deutschen Starter auch finanziell schon richtig gelohnt. Titelverteidiger Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Schalke 04 haben zusammen 93,55 Millionen Euro eingenommen. Obendrauf kommen noch die Zuschauereinnahmen.

Den höchsten Betrag kassierte bisher der deutsche Meister FC Bayern. Der Triple-Gewinner kommt in dieser Saison in der Königsklasse bereits auf 28,76 Millionen Euro Startgeld und Prämien. Dortmund nahm 24,85, Leverkusen 21,43 und Schalke 18,51 Millionen Euro ein. In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern mit seinem fünften Triumph in der Champions League 55,05 Millionen Euro abgeräumt.

Unterschiedlich sind für die vier Bundesligisten bei gleicher Antrittsgage (8,6) und Prämie für den Einzug ins Achtelfinale (3,5) die Punktprämien und der Anteil aus dem Marktpool. Der FC Bayern erhielt bislang 11,66 Millionen aus dem Marktpool und fünf Millionen für die fünf Siege in der Gruppenphase. Bei Dortmund waren es 8,75 Millionen plus 4 Millionen, bei Leverkusen 5,83 Millionen plus 3,5, bei Schalke 2,91 plus 3,5 Millionen.

Aus dem Marktpool stehen im weiteren Saisonverlauf noch 29,15 Millionen Euro zur Verfügung, die unter den deutschen Teilnehmern je nach Abschneiden verteilt werden. Zudem gibt es von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im Erfolgsfall weitere Prämien: Für das Erreichen des Viertelfinals fließen 3,9 Millionen Euro in die Klubkasse, das Halbfinale bringt 4,9 Millionen. Die Teilnahme am Endspiel am 24. Mai in Lissabon bringt zusätzlich 6,5 Millionen, der Sieger erhält sogar 10,5 Millionen Euro. Dazu kommen Ticketeinnahmen in Millionenhöhe, die hier nicht enthalten sind.