Neapel (SID) - Am Rande der entscheidenden Spiele in der Fußball-Champions-League ist es am Mittwochabend in Italien zu Ausschreitungen gekommen. Zwei Fans des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam wurden im Vorfeld der Partie beim AC Mailand (0:0) bei Messer-Attacken verletzt. Eines der beiden Opfer befindet sich nach einem Stich in den Bauch in kritischem Zustand.

In Neapel kam es derweil zu Übergriffen auf zwei Anhänger des FC Arsenal. Die englischen Fans erlitten dabei Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen. Zudem wurde ein Polizeibus, der Arsenal-Fans zum Stadion des SSC Neapel eskortierte, mit Flaschen beworfen und beschädigt.