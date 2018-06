Novi Sad (SID) - Die deutschen Handballerinnen greifen bei der WM in Serbien nach dem Gruppensieg. Die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen gewann gegen Außenseiter Tunesien mit 26:20 (10:11) und holte den vierten Sieg im vierten Spiel. Gegner im abschließenden Gruppenspiel in Novi Sad ist der EM-Dritte Ungarn am Freitag (17.00 Uhr/live in Sport1). Dann geht es um die optimale Ausgangsposition für das Achtelfinale am Sonntag.

Beste deutsche Werferinnen waren Spielmacherin Anna Loerper und Kreisläuferin Wiebke Kethorn mit jeweils sechs Treffern. Zudem überzeugte erneut Clara Woltering im Tor.