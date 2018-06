Paris (AFP) Nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs hat Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi vor einer "Revolution in Italien" gewarnt, falls er ins Gefängnis muss. Mit Blick auf seine mögliche Inhaftierung sagte der 77-Jährige in einem am Donnerstag ausgestrahlten Gespräch mit dem französischen Sender Europe 1: "Ich bin sicher, dass sie das nicht machen können, sonst würde es eine Revolution in Italien geben."

