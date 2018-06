Berlin (dpa) - Beim Kurzmitteilungsdienst Twitter ist Fußball mit dem Triple-Sieger Bayern München in diesem Jahr Top-Thema gewesen. Zu den Tweets mit den meisten Re-Tweets, also Weiterleitungen, gehörten laut Twitter Deutschland die Bekanntgabe vom FC Bayern am 16. Januar, Pep Guardiola als Trainer verpflichtet zu haben. Auch das Fernsehduell von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Peer Steinbrück am 1. September sorgte in Deutschland auf Twitter für große Aktivität, ebenso wie der Eurovision Song Contest im Mai.

