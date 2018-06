Tokio (AFP) Ein Mann in Japan ist ein Jahr lang auf Diebestour gegangen, um Futter für 120 Katzen zu kaufen. Der 48-jährige Mamoru Demizu wird verdächtigt, bei 32 Wohnungseinbrüchen Bargeld und Schmuck im Wert von 19 Millionen Yen (134.000 Euro) gestohlen zu haben, wie die japanische Polizei am Donnerstag mitteilte. Er sagte den Beamten, dass er bis zu 25.000 Yen (175 Euro) am Tag für Katzenfutter benötigte.

