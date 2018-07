Berlin (dpa) - Der Berliner Flughafenchef Hartmut Mehdorn will am Hauptstadtflughafen in Schönefeld im Januar wieder Probeläufe starten.

"Zuerst wird der Flughafenbetrieb von Flughafenmitarbeitern getestet, später mit Tausenden von Testpersonen", sagte Mehdorn dem Touristik-Fachmagazin FVW.

"Es gibt ein vorgeschriebenes Verfahren von der ICAO, das ist in einem Inbetriebnahmeprozess zusammengefasst. Und den setzen wir ab Januar 2014 wieder auf", erläuterte er. Die ICAO ist die internationale Organisation der zivilen Luftfahrt.

Der Aufsichtsrat kommt am Freitag in Motzen bei Berlin zusammen. Nach Informationen der "Märkischen Allgemeinen" (Donnerstag) wird Mehdorn dort Gesamtkosten von mindestens 4,8 Milliarden Euro nennen. Bislang lag die offizielle Zahl bei 4,3 Milliarden Euro.

