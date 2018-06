Beirut (AFP) Frost, Sturm und starke Niederschläge haben am Donnerstag den gesamten Nahen Osten heimgesucht. Vielerorts wurden Schulen und Behörden geschlossen und Straßen gesperrt. Im syrischen Bürgerkriegsgebiet erfroren zwei Kinder. Die Flüchtlinge, die in Notlagern in den Nachbarländern Syrien untergekommen sind, litten besonders unter der eiskalten Feuchtigkeit.

