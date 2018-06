Lima (AFP) Die Polizei in Peru hat einen der meistgesuchten Verbrecher auf der Fahndungsliste des FBI geschnappt. Der seit 2005 flüchtige Eric Bartoli Orlandini wurde am Mittwoch (Ortszeit) in Chorrillos im Süden der Hauptstadt Lima festgenommen, wie Polizeioberst Oscar Llatas mitteilte. Der 61-Jährige, der auch von Interpol gesucht wurde, trug demnach einen Trainingsanzug und Turnschuhe und leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand.

