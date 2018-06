Bukarest (AFP) Der rumänische Kulturminister Daniel Barbu ist am Donnerstag im Zusammenhang mit umstrittenen Äußerungen zu Fördermitteln für Aids-Kranke zurückgetreten. Der Minister hatte am Montag Überlegungen darüber angestellt, wie viele Shakespeare-Festspiele sich finanzieren ließen, wenn es das Anti-Aids-Programm nicht gäbe oder wenn dessen Budget halbiert würde. Der Vorsitzende des Senats und Chef der Liberalen Partei, Crin Antonescu, hatte die Äußerungen am Mittwoch kritisiert und seinen Parteifreund Barbu zum Rücktritt aufgefordert.

