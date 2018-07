Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine eingeladen, sich an der von Moskau vorangetriebenen Zollunion mit Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu beteiligen. Niemand werde aber zu irgend etwas gezwungen, sagte Putin am Donnerstag in seiner Rede an die Nation. Wenn die ukrainischen "Freunde" jedoch eine gemeinsame Arbeit an der Ausweituung der Zollunion wünschten, sei Russland "bereit, diese auf Expertenebene fortzusetzen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.