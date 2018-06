Moskau (AFP) Mit Blick auf die Homosexualität hat Russlands Präsident Wladimir Putin gesagt, sein Land sei "für die traditionellen Werte" und gegen die in vielen Ländern praktizierte "unproduktive Toleranz". Russland lehne die "unproduktive Toleranz ab, die nicht zwischen den Geschlechtern unterscheidet", sagte Putin am Donnerstag bei seiner jährlichen Rede an die Nation. Russlands Position sei die "Verteidigung der traditionellen Werte, die seit Jahrtausenden die moralische und spirituelle Grundlage der Zivilisation" bildeten.

