Beirut (AFP) An der geplanten Friedenskonferenz zu Syrien sollen laut Diplomaten auch der Iran und Saudi-Arabien teilnehmen. Die beiden Länder, die in dem Bürgerkrieg jeweils unterschiedliche Lager unterstützen, seien unter den bisher insgesamt 32 Ländern, die zu dem Treffen am 22. Januar geladen seien, sagte ein arabischer Diplomat am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Zahl der Teilnehmer könne aber noch steigen, da "alle kommen wollen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.