Die Ermittlungen zur Unfallursache eines tödlichen Baukran-Unfalls im hessischen Bad Homburg gehen weiter. Die Polizei bezifferte die Zahl der Verletzten mit sieben, zuvor hatte sie von fünf gesprochen.



Am Mittwoch war in der Mittagszeit ein roter Kran auf einen Aldi-Supermarkt gekippt. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich etwa 40 Kunden und Angestellte in dem Gebäude auf. Eine Frau, die nahe der Kasse stand, kam ums Leben. Ihre 74-jährige Mutter und der 58-jährige Kranführer wurden schwer, fünf weitere Menschen leichter verletzt. Die Bergungsarbeiten sind inzwischen beendet.