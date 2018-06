Genf (AFP) Krebserkrankungen nehmen weltweit zu und führen vor allem in Entwicklungsländern zu immer mehr Todesfällen. Von 2008 bis 2012 stieg die Zahl der Krebskranken auf 14,1 Millionen und damit um elf Prozent, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mitteilte. Mit gut einem Fünftel fiel der Anstieg bei Brustkrebspatientinnen besonders drastisch aus.

