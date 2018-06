Washington (AFP) Nach der Zurückweisung eines letzten Einspruchs ist im US-Bundesstaat Missouri der wegen Mordes verurteilte Allen Nicklasson hingerichtet worden. Der 41-Jährige wurde am Mittwochabend (Ortszeit) mit einer Giftspritze getötet, wie örtliche Medien berichteten. Er war schuldig befunden worden, mit zwei Komplizen einen hilfsbereiten Autofahrer umgebracht zu haben. Der Oberste Gerichtshof lehnte seinen Einspruch gegen die "brutale und unübliche" Hinrichtung mit dem in der Tiermedizin verwendeten Anästhetikum Pentobarbital in letzter Instanz ab.

