Washington (AFP) Im Atomstreit mit dem Iran ist eine Verschärfung der Sanktionen gegen Teheran durch den US-Kongress wohl vorerst vom Tisch. Der für die Strafmaßnahmen zuständige Bankenausschuss des Senats verzichtete am Donnerstag auf die Vorlage eines entsprechenden Gesetzes, um das vergangenen Monat mit der iranischen Regierung ausgehandelte Übergangsabkommen nicht zu gefährden. Der demokratische Ausschussvorsitzende Tim Johnson und sein republikanischer Stellvertreter Michael Crapo ließen durchblicken, in diesem Jahr nicht mehr an der Sanktionsschraube zu drehen.

