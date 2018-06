London (AFP) Der ehemalige US-Basketballstar Dennis Rodman unternimmt in der kommenden Woche eine neuerliche Reise nach Nordkorea. Diesmal gehe es darum, Nordkoreas Basketballteam zu trainieren, teilten Sponsoren in London am Donnerstag mit. Am 8. Januar, dem Geburtstag des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, soll Nordkoreas Nationalmannschaft demnach gegen eine Auswahl aus den USA antreten - ein Mix aus früheren Spielern der Basketball-Profiliga NBA und jungen Athleten.

