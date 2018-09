Washington (AFP) Im Kühlsystem der Internationalen Raumstation ISS ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA ein Fehler aufgetreten. Es gebe ein Problem mit einem der zwei Kühlkreise für die elektrischen Systeme der Station, erklärte die NASA am Mittwoch (Ortszeit). Dieser habe am Mittwoch ausgesetzt. Die Besatzung sei jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, betonte NASA-Sprecher Josh Byerly.

