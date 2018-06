Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach der jüngsten Kursschwäche am Freitag moderat nachgegeben. Der Leitindex bröckelte zum Handelsschluss um 0,12 Prozent auf 9006,46 Punkte ab. Auf Wochensicht bedeutete dies ein Minus von 1,81 Prozent.

Der MDax mittelgroßer Werte bewegte sich am Freitag mit einem Abschlag von 0,01 Prozent auf 15 898,86 Punkte kaum von der Stelle. Für den Technologieindex TecDax ging es um 0,37 Prozent auf 1110,92 Punkte nach unten.

Händler verweisen auf die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik in den USA, die zumindest bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch erhalten bleiben wird. Der Dax war in dieser Woche nach drei Verlusttagen in Folge deutlich von seinem Anfang Dezember erreichten Rekordhoch bei 9424 Punkten zurückgefallen und damit die Jahresendrally erst einmal abgeblasen.

Börsianer zeigen sich nervös und uneins mit dem Blick auf eine befürchtete Reduzierung der konjunkturstützenden US-Anleihenkäufe. National-Bank-Volkswirt Dirk Gojny rechnet trotz guter Wirtschaftsdaten und der Fortschritte im US-Haushaltsstreit noch nicht mit einem solchen "Tapering". Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank ist dagegen überzeugt: "Ben Bernanke dürfte die Katze aus dem Sack lassen."

Papiere des Düngemittel- und Salzkonzerns K+S legten um 0,82 Prozent auf 20,165 Euro zu. Die Aktien sind seit Jahresbeginn mit einem Abschlag von rund 42 Prozent der größte Verlierer im Dax und standen auch in den vergangenen Tagen unter Druck. Laut Händlern wird am Markt nun auf eine Wiederbelebung der im Juli geplatzten Allianz von Uralkali und Belaruskali spekuliert. Das könnte den Preisdruck in der Branche mindern. Am Dax-Ende verloren die Aktien von RWE nach einer Abstufung 1,43 Prozent.

Im TecDax brachen Evotec-Papiere nach gesenkter Umsatzprognose um 11,84 Prozent ein. Einen rabenschwarzen Tag erleben vor allem auch die Aktionäre der S.A.G. Solarstrom AG. Die Titel büßten nach einem Insolvenzantrag des an der Börse nur noch unbedeutenden Solarkonzerns fast zwei Drittel an Wert ein auf nur noch 0,361 Euro.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss 0,21 Prozent tiefer bei 2921,92 Punkten. Die Börsen in Paris und London verzeichneten ebenfalls Verluste. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit 0,12 Prozent im Plus.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,51 (Donnerstag: 1,50) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 133,01 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 140,34 Punkte zu. Der Euro bröckelte etwas ab. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3727 (1,3775) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7285 (0,7260) Euro.