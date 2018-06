Peking (AFP) Ein Jahr nachdem er in einer Grundschule in der zentralchinesischen Provinz Henan 22 Kinder mit einem Messer verletzt hatte, ist der 37-jährige Täter zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Xinyang verhängte das Urteil am Freitag wegen versuchten Mordes. Der Angreifer hatte neben den 22 Kindern auch einen Erwachsenen verletzt. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras ist zu sehen, wie er die Kinder in Panik versetzte und auf sie einstach, bevor einige mit Besen bewaffnete Erwachsene ihn aus dem Gebäude jagten.

