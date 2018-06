Shanghai (AFP) Wegen der Zerstörung seines Wohnhauses, das gleichzeitig als Museum diente, hat ein Chinese von den örtlichen Behörden eine Rekordentschädigung in Höhe von umgerechnet 34,3 Millionen Euro gefordert. Liu Guangjia aus Anle, einem Vorort der ostchinesischen Metropole Shanghai, verlange in einem Gerichtsprozess von den Behörden des Stadtbezirks Minhang 289 Millionen Yuan, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. Lius Haus, das auch ein Museum mit Bonsai-Bäumen und exotischen Steinen beherbergte, war im April vergangenen Jahres zerstört worden.

